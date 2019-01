Cartas al editor

Empezamos otro año, debemos de tener nuevas expectativas y la templanza para que de verdad las cumplamos, el verdadero objetivo debe ser lograr todo aquello que nos proponemos, o simplemente enfocarnos en ser mejores personas, la vida da muchas vueltas, y no todo siempre sale como queremos, pero aunque podemos decir que es un año menos de vida, también tenemos 365 días para luchar por nuestros logros, para vencer nuestros miedos, y llenarnos de todo aquello que nos ha hecho falta, porque tampoco sirve estar lleno de nada, tampoco sirve esperar a que sucedan las cosas, hay que salir a buscarlas y hacer que todo pase, aprendemos a no culpar a los demás por lo malo que nos pasó, y agradezcamos a Dios por todo lo bueno que la vida nos regala, pues a pesar que la tormenta sea muy fuerte siempre sale el arcoíris para recordarnos que sí hay vida, hay esperanza, soñemos despiertos, anhelemos lo que nunca hemos tenido, mantengamos viva la llama de las ilusiones, porque para que el 2019 sea mejor, quien tiene que cambiar eres tú, y si todo va bien, no te compliques, sigue así, nadie cambia una fórmula exitosa, observa en los jóvenes la ilusión que has perdido y en los mayores la sabiduría que no has ganado, esmérate en ser mejor dando el ejemplo y no solo promulga todo con palabras, y aunque quizás las cosas no cambien de la noche a la mañana, que sea tu actitud el inicio de ese cambio para tu vida al igual que este nuevo año también sea nueva, da sin esperar, perdona y también olvida, vive y deja vivir, prospera como ser humano.