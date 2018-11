Cartas al editor

Antes que todo lo primero que quiero dejar claro es el término indio. Cuando Colón llegó al nuevo continente creía que había llegado a la India, pues su destino era ese e iba en busca de especias, pero desafortunadamente o para nuestra fortuna, llegó aquí, y nos llamaron indios, término que actualmente en muchas regiones de Latinoamérica se utiliza de forma peyorativa pues se les llama así generalmente a las personas pertenecientes a grupos étnicos.

Y en realidad me sorprende cómo algunos mexicanos han tomado una postura hostil, especialmente con los migrantes hondureños, diciendo que son malagradecidos, y hasta los han llamado indios. ¿Qué no son ellos los orgullosos de sus raíces, qué no son ellos quienes sus nombres y el de sus ciudades llevan nombres de origen Azteca? A lo que nosotros podríamos llamar nombres de indios, pero obviamente no me voy a rebajar al mismo nivel de ellos, ya que para mí todos somos perfectos como creación de Dios, el mismo Dios al que ellos tanto veneran, el mismo Dios que creó un mundo sin fronteras, hasta que los hombres se empezaron a sentir superiores a otros, y es así como algunos mexicanos han tirado por el piso el buen concepto que muchos hondureños teníamos sobre ustedes. Y es verdad hubo una compatriota que se quejó de la comida, pero a quién no se le nubla la mente mediante circunstancias críticas, ella había recibido malos tratos, ella tenía sed, hambre, ella quizás no llevaba nada de dinero, y algunos “hermanos mexicanos” arremetieron duro en contra de ella, y ahora los papeles cambiaron y se prestan para reprimir hondureños, muchos de ellos también siendo migrantes.