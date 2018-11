Cartas al editor

Hace algunos días leí en este mismo espacio la opinión de una señora que, al igual que yo, vive en las colonias cercanas a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y que nos vemos afectados todos los días por las protestas de los supuestos estudiantes encapuchados que salen a protestar desde la Universidad.

Quiero compartirles que no solo los negocios son afectados. También las familias que aquí residimos, pues cuando los “estudiantes” salen a sus protestas nosotros nos vemos afectados porque no podemos salir de nuestras viviendas y nuestros hijos, que están en sus escuelas, tampoco pueden regresar libremente a sus casas. Nos sentimos secuestrados y tenemos temor de que ellos vayan a ser agredidos por esos muchachos que día con día parecen más violentos. Las autoridades de la Universidad y de la Policía deberían reunirse para tomar decisiones al respecto. No se puede permitir que nos sigan atemorizando de la manera que lo hacen y que sigan afectando los negocios que hay en la zona y que generan trabajo a muchas personas, principalmente jóvenes. No es justo que esas personas se vayan a quedar sin sus fuentes de ingreso por la irresponsabilidad de estos grupúsculos y de las autoridades que están llamadas a mantener el orden y la convivencia pacífica entre los ciudadanos. ¿Y lo peor es que nadie sabe ya por qué protestan?

Insisto, no estoy en contra de la protesta. Yo conozco las leyes, yo también fui a la universidad, pero esa protesta deben hacerla en el marco del respeto a los demás. Bien decía Benito Juárez: “El respeto al derecho ajeno es la paz”.