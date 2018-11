Cartas al editor

Quiero felicitar la iniciativa de las organizaciones Vuelve al Centro, que con la colaboración de varias organizaciones nacionales e internacionales realizaron el pasado fin de semana una importante actividad cultural en el centro de Tegucigalpa que llamaron el Festival Naranja.

No me arrepiento de haber llevado a mis hijos un rato y redescubrir el centro de Tegucigalpa. Yo hacía mucho que no iba por ahí. Pero de verdad que fue un éxito total. Fue un espacio para disfrutar con la familia. Allí pudimos disfrutar de muchas actividades en torno a las artes escénicas, la gastronomía, el diseño y la moda; la fotografía, la arquitectura. También conocimos cómo funcionan los medios audiovisuales, en resumen, fue un amplio escenario para incentivar la creatividad y apoyar la cultura.

Yo espero que estas actividades se continúen realizando con más periodicidad en el centro de la capital hondureña, que por desgracia (según pude observar en mi recorrido) está siendo convertida en un enorme mercado, principalmente de ropa usada. No estoy en contra de que la gente trabaje y lo haga honestamente, pero esas actividades comerciales deben ser ordenadas por la autoridad y exaltar la parte cultural de nuestra ciudad, tal como se hace en otras capitales del mundo. Es un gran trabajo en el cual yo creo que deben involucrarse más las autoridades municipales. La cultura es parte importante de la vida, y principalmente para los jóvenes que en este país no tienen espacios para desarrollar su intelecto.

Felicidades, señores organizadores del Festival Naranja. Sigan adelante, por el bien de nuestros hijos.