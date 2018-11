Cartas al editor

Educación vs natalidad Fernando Erazo. Licenciado en Letras

Un hecho bastante evidente es que en el mundo los países con mayores índices de pobreza presentan una alta tasa de natalidad, esto, sin temor a equivocarme, es gracias a la necesidad de educación de la cual carecen estas personas, países como el nuestro presentan estos altos índices en las zonas rurales, pero esto tampoco quiere decir que en las zonas urbanas el promedio sea bajo, pues las familias que cuentan con muy pocos recursos engendran hijos que tienen marcada una cruz en la frente, así como los 17 hijos del coronel Aureliano Buendía, para venir a padecer el mismo sufrimiento que sus padres, en donde en el futuro son muy pocas las oportunidades que les esperan, pues muchos padres si tienen hijas mujeres, aunque tengan posibilidad de que sus hijas estudien no lo hacen, porque si no sus hijas serán las responsables de mantener a sus maridos; mientras que con los hijos varones, estos tienen que ayudarle a cosechar la tierra, y ven el estudio como algo sin relevancia, los hijos de estos padres se casan y llevan a vivir a sus parejas a casa de sus progenitores. Mientras tanto en la ciudad, las personas que viven en los suburbios o barrios marginales dejan que sus hijos cursen la educación media y luego prácticamente los obligan a buscar un trabajo para ayudar con los gastos de la casa, muchos quieren entrar a la universidad, pero en la UNAH para entrar antes tienen que cruzar la frontera del examen de admisión, que cuando los pocos estudiantes que quieren superarse no son admitidos, los dejan en el nuevo sistema de empleo por hora, con muy pocos derechos.