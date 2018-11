Cartas al editor

Les escribo para desahogarme. De verdad que estoy indignada por los aumentos que están aplicando a las tarifas de la energía eléctrica. Es una de las peores cargas económicas que lleva el pueblo hondureño actualmente. Es un aumento desmedido y todo el mundo lo sabe, pero parece que en el país no hay fuerza que pueda parar esos abusos.

Las autoridades de la ENEE o de Energía Honduras o quienes sean los responsables no se han tocado los hígados para dar ese fuerte golpe a la economía de nuestras familias, no han reparado que esos aumentos a quienes más nos afectan son a los de la clase media baja (que ya ni existe), es decir, a los que tenemos salarios que ya no nos alcanzan ni para comprar la comida de la semana.

Mire mi caso. Yo pagaba 800 lempiras mensuales y de un solo pasé a pagar 1,200. En ese recibo que me mandaron me ponen un cobro que dice “otros cargos” y al final nadie me sabe explicar qué es lo que debo. Y en EEH solo saben decir que debo pagar y punto. Eso no puede ser así. Los pobres usuarios estamos desprotegidos. Aquí a los políticos no les interesan estos temas. ¿Y qué les va a interesar si ganan ese montón de dinero y sin hacer mucho? Allí están los diputados, a ellos solo les interesa negociar cómo legalizan la reelección y eso es todo.

Es triste nuestra situación. A todo le aumentan, a todo, pero no a los salarios. Yo trabajo en una empresa que no me aumentan hace cinco años y cuando hacemos el reclamo nos dicen que demos gracias que tenemos trabajo. Yo les digo, ganas no me faltan de irme en esas caravanas que van para los Estados Unidos.