Cartas al editor

En este país todo se hace por presión mediática. Y eso queda comprobado con el último anuncio de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia sobre el caso del niño símbolo de la caravana humanitaria que salió a mediados del mes pasado desde San Pedro Sula hacia los EE UU: Mario David Castellanos Murillo.

Resulta que el niño fue detenido en México y deportado de ese país. Cuando llegó a Honduras, las autoridades anunciaron con bombos y platillos que lo apoyarían, pero resulta que días después Mario apareció en las calles de San Pedro Sula pidiendo limosna. El caso se volvió viral en las redes sociales. Tras ese hecho, las autoridades de la Dinaf salen a anunciar una nueva ayuda para el pequeño. Anuncian que le “el Gobierno de Honduras, a través de la intervención de diferentes entidades gubernamentales que incluye a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf)”, dicen que “brindarán asistencia social, alimentaria, médica, psicológica y de infraestructura a la familia de Mario mediante los diferentes programas sociales del Gobierno”. Incluso dicen que están “gestionando un espacio de terreno para garantizar a la familia de Mario David Castellanos la oportunidad de contar con una vivienda propia y digna”, y que a su madre le darán una ayuda económica y alimentación semanalmente a fin de brindar las condiciones necesarias que garanticen la protección integral del niño y su familia.

Le deberían dar una beca para que estudie en una buena escuela, ese niño es muy inteligente y solo la educación lo sacará de la pobreza, pero eso no le ofrecen, al menos yo no he leído nada. Ahora solo queda esperar que lo ofrecido se lo cumplan. Estaremos vigilantes.