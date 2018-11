Cartas al editor

El gobierno de Honduras está aprobando un proyecto para el fomento de la micro y pequeña empresa con el cual dicen que generarán 300 mil empleos en los próximos tres años.

El proyecto de ley ha sido elaborado por el Poder Ejecutivo y enviado al Congreso Nacional, donde el presidente Mauricio Oliva lo recibió y lo pasó para dictamen a la Comisión de Economía Social para que comience a elaborar el dictamen que será discutido por los 128 diputados.

“Se le dará la importancia y la velocidad que se requiere”, dijo Oliva al momento de recibir el Proyecto de Ley del presidente Juan Orlando Hernández.

Qué bueno que sin dilaciones, y olvidándose de las diferencias que eran evidentes entre ambos líderes del Partido Nacional, darán trámite a esa iniciativa.

Y los hondureños que estamos buscando desesperadamente un trabajo también estamos confiados que esta ley no vaya a quedar en papel mojado. Que sea de verdad la puerta que se abra para encontrar ese empleo que tanto necesitamos. Le cuento mi caso: yo egresé de un colegio técnico. Bachillerato en Mercadotecnia se llama. Se supone que tenemos todas las herramientas teóricas para iniciar una empresa, pero de qué nos sirve si no tenemos dinero para emprender. Pues ahora con ese montón de iniciativas nos crean esperanzas que ojalá se concreten, por que si no es así, seguro que en la próxima caravana de migrantes a los Estados Unidos nos vamos a ir un montón que todavía tenemos esperanza de desarrollarnos en nuestro país. Gracias señores por publicar mi opinión.