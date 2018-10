Cartas al editor

El actual momento que vive nuestro país es histórico, estamos quizás en el momento más complejo de nuestra historia, estamos ante una crisis sin precedentes. Hacia donde dirijamos nuestra vista podremos ver dificultades enormes y pareciera que el panorama se oscurece más y más, no se ve una solución a corto plazo. Es sin duda el momento preciso de tomar las decisiones correctas; es, sin duda, el momento mágico de comenzar a pensar en la patria, es el momento de unirnos, de olvidar las diferencias que tanto daño nos han echo a lo largo del tiempo, es momento de comenzar a dar lo mejor de nosotros. Es momento de entender que la única manera que existe de poder salir de este difícil momento es estar unidos y de ir todos los hondureños en misma dirección persiguiendo el mismo objetivo, y ese objetivo es y debe ser siempre el bienestar de todos y cada uno de los que somos parte de esta bendita tierra. Es el momento ineludible de comenzar hacer cambios que nos permitan mejorar en todos los sentidos, es el momento de entender que Honduras solo cuenta con su gente para poder salir de la crisis actual, el material humano, ese mismo que históricamente ha tenido que remar contra la corriente, ese mismo que nunca se ha rendido ante la adversidad, ese mismos que ha sido golpeado una y otra vez, pero nunca nunca ha sido derrotado, y ese material es cada uno de los que nacimos en esta tierra. Es el momento preciso de caminar hacia delante, no olvidar el pasado para no seguir cometiendo los mismos errores, pero si perdonar perdonar y comenzar de nuevo. Es momento de comenzar de cero.