Cartas al editor

He leído con sorpresa que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgará a Honduras 90 millones de dólares, es decir más de 2,160 millones de lempiras, sí, 2,160 millones de lempiras para reformas en el sector transporte.

No sé, pero eso a mí como ciudadana común y estudiante de economía en una de las universidades del país, me parece que no está de acuerdo con nuestra realidad.

¿Cómo es posible que los hondureños sigamos endeudándonos con préstamos para el sector transporte si ni siquiera sabemos qué pasó con el Trans-450?

En ese proyecto, que no ha funcionado todavía, se invirtió otra buena cantidad de dinero y no funciona. Todos saben decir que el dinero fue bien invertido y podría ser, pero, lo que los ciudadanos vemos es que el proyecto está parado y dicen que comenzará a funcionar allá por el año 2020, pero, entre tanto, los hondureños ya pagamos el préstamo.

Creo que en medio de esta crisis migratoria que hace a los más pobres querer ir a otros países a buscar otras oportunidades de vida, esto no debe suceder.

El presidente debería pedir a su gabinete económico que haga un alto y no nos siga endeudando de esa manera, porque tarde o temprano quienes ahora están en el poder tendrán que dejarlo, pero a nosotros, los que pagamos impuestos, nadie nos quitará de encima esa nueva deuda. Porque esos, aunque digan que son blandos, siempre tenemos que pagarlos los hondureños. Siempre. Ese dinero bien podría ser usado para comprar medicamentos a los hospitales, que ni acetaminofén tienen.