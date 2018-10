Cartas al editor

Y en ella subieron niños de todas las razas y edades. Subieron mujeres sin sus hombres y hombres sin sus mujeres, niños con sus padres y niños que en el arca se convertían en huérfanos, madres que en el intento ya perdieron la vida y niños que en el vientre también ya sin ella se quedaron.

Y es que cada paso que dan estos migrantes cruzando las fronteras se encuentra lleno de esperanza, de miedo, de angustia; cada kilómetro recorrido, cada gota de sudor es, sin duda alguna, una mala decisión tomada por las autoridades que poco o nada de sensibilidad han tenido ante esta inmensa ola de ahora expatriados, que ya no son de aquí, tampoco son de allá, ellos son del camino, ellos son vulnerables, ellos son de aquellos que no entienden qué es tener necesidades, aquellos que tienen fronteras en la mente creyendo que la hermandad es cosa de trivialidades, que la pobreza es cuestión de sistemas o de pensamientos y que para mí es cuestión de desigualdades, de muerte, de sueños quemados, de lágrimas que al mar fueron a dar. El mundo a diario se llena de éxodos, buscando fuera de sus tierras como hizo Moisés hace miles de años ya, la tierra prometida, donde emanan el trabajo y miel, la miel de tener una vida digna, en donde dejas la mitad de tu corazón y te marchas a cruzar el río grande con la esperanza no de que se abra, porque aunque no se les abra igual ustedes sí lo cruzarían, ustedes solo esperan que les abran la frontera para poder romper el cristal donde atrapados sus sueños están.