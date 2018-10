Cartas al editor

El gobierno ha anunciado una refundación total en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) con el propósito de recuperarla de la profunda crisis financiera en la que se encuentra en la actualidad, producto de los malos manejos por los que ha estado sometida.

El ambicioso proyecto contempla un enfoque que traería beneficios a los abonados que consumen menos de 300 kilowatts/hora al mes, quienes recibirán un bono que vendrá a minimizar la pesada carga que hay en la actualidad, sin embargo, paralelamente al beneficio se aplicará un reajuste a la tarifa en los usuarios que consumen arriba de este rango.

El plan de rescate financiero se da en momentos en que la empresa ya no tiene otra salida para seguir operando sin que tenga que reportar enormes déficits producto de la tardía toma de decisiones y las malas negociaciones hechas con los proveedores. Resulta paradójico que se pague más caro el kilowatt/hora producido por energía solar que el generado en las plantas térmicas, lo que viene a generar un impacto negativo en la débil economía de los consumidores, que resultarán afectados con el incremento. Uno de los grandes desafíos es la ampliación de la matriz energética para no depender tanto de las plantas térmicas, que con el alto precio del petróleo no son una solución para reducir los costos, y aprovechar más los recursos naturales como el aire, el sol y el agua, y construir más represas hidroeléctricas en función de generar energía limpia a precios accesibles, sin descuidar el hurto de energía que se da en muchos lugares a vista y paciencia de las autoridades.