Cartas al editor

Definitivamente Honduras está cambiando, cada día son más los hondureños que se sumen en la pobreza, cada día el costo de la vida es más alto. Recientemente, un gran grupo de compatriotas salieron en busca del tan famoso ya sueño americano, aquí no hay empleo, pero sí inseguridad; no hay medicamentos en los hospitales, pero sí para bombas lacrimógenas; y así puedo relatar diversidad de sucesos. Esta caravana va cargada de sueños, de ilusiones, de esperanzas, pero también de dolor, de angustia, de ganas de querer salir de la tan dura pobreza; y aunque ya dieron aviso desde Guatemala a Estados Unidos que no los dejarán pasar, son muchas ya las familias que en marcha ya van poniendo en riesgo sus vidas y dejando aquí lo poco que tenían, esa es una caravana de pobres, de aquellos al que el gobierno ignora, sí, de todos esos a los que hace mucho les dio la espalda, en esa caravana solamente van aquellos que se cansaron de tantas carencias y de tanto padecer, gente que se cansó de remar contra la corriente, personas a las que ya no se les podía estirar más el salario mínimo. Si este país en realidad fuera un lugar donde las leyes sean hechas en beneficio y aplicadas para todos, no estarían pasando este tipo de fenómenos, fenómenos sociales que solo reflejan el estado actual de un país en donde la economía cada día está peor, en donde el poder adquisitivo del hondureño es menor cada vez más y en donde son más los hondureños que piensan dejar el país porque nadie hace caravanas de honradez para erradicar la pobreza.