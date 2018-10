Cartas al editor

Realmente que la Policía Preventiva y de Investigación sigue todavía contaminada con elementos que usaron el informe y el arma que el Estado les confió para delinquir.

Lo más repudiable es que las autoridades de la Secretaría de Seguridad en vez de ponerlos a la orden de la justicia, inmediatamente son requeridos por el Ministerio Público, más bien los protege, y más cuando algunos acusados son parientes de altos funcionarios de ese despacho.

Por eso la depuración no debe ser solo a nivel de Policía, debe abarcar toda la Secretaría de Seguridad, porque aquí hay gente que es cómplice de hechos de corrupción policial.





Manuel Landa

Capitalino

Violencia en los hogares

Padres golpeados o ultimados por sus hijos, esposas apuñaladas, macheteadas o balaceadas por sus maridos, niños maltratados, es un problema de extrema violencia en la familia que muy poca atención se le presta.

El Estado, sus instituciones y la iglesia, que supuestamente es el último bastión moral que nos queda, llamados a abordar el problema, más bien lo han ignorado.

Como ciudadano y padre de familia, me parece que este es un problema no solo de borrachos violentos, sino de salud mental, porque atacar a su familia y causar muertes es lo último a que un ser humano puede llegar. Es tiempo de hacer algo, no dejemos que el mal crezca.

Carlos Gutiérrez

Ciudadano