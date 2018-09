Cartas al editor

Leía hoy que el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, dijo que ellos en el Congreso Nacional no regularán la reelección presidencial porque no hay voluntad política de algunas fuerzas políticas para hacerlo, es decir, porque no existen los votos para hacerlo.

En la misma entrevista señaló que los diputados del Partido Liberal y Libre no van a aceptar discutir el tema en el hemiciclo y ellos representan 57 votos, y para hacer esas reformas se necesita mayoría calificada, la que no alcanzan con los 61 diputados del partido de gobierno.

Eso me puso a pensar que estos diputados no tienen más que estar pensando en sus propios intereses y no en el de los más pobres que no tienen nada para comer.

Porque yo me pregunto, ¿a quién le interesa la reelección?, pues solo a los políticos, entre ellos los diputados, porque si llega a la presidencia uno de sus amigos están bien, y aunque no estén en el poder tienen la oportunidad de ir como diputados o regidores, y tener buenos salarios para atender sin preocupaciones su vida.

Yo creo que en vez de estar pensando en esos temas deberían estar viendo qué hacer para atraer inversiones que traigan empleo, porque empleo es lo que necesitamos los más pobres. Mire mi caso. Me gradué hace ya más de un año de administrador de empresas en la UNAH y no encuentro trabajo todavía, y sí me salió uno el otro día, pero me contrataron solo por dos meses y me dijeron que regrese en dos meses más para contratarme dos meses más, ¿y sabe por qué lo hacen? Para no meterlo a uno en planilla y no pagarle prestaciones ni seguro ni nada. Esa es nuestra triste realidad, pero a los políticos solo les interesa la reelección.