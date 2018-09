Cartas al editor

Me quedé muy asombrada de la cantidad de gente que fue a ver los desfiles y que se quedó en la noche para disfrutar los grupos musicales que amenizaron la fiesta del cumpleaños de Tegucigalpa. Había gente de todos lados. Me encontré con personas que vinieron desde Choluteca y otros de Olancho. Eso me hizo pensar que a los capitalinos, y los hondureños en general, nos hacen falta espacios de distracción. Qué bueno que los que menos tenemos pues podamos ir a disfrutar aunque sea un ratito, porque ya en la noche da mucho miedo, no hay transporte y los delincuentes no descansan, andaban muchos asaltando a las personas. Eso es una lástima, y empañó la celebración.

María Elena Martínez/Ciudadana

FELICITACIONES

Quiero felicitar a los de EL HERALDO por el éxito de la Vuelta Ciclística del domingo, quiero decirles que es un evento que ya espero todos los años, y no porque participe directamente. No, yo ya estoy vieja para eso, pero mis dos hijos se prepararan desde varios meses antes para participar y eso me gusta mucho.

La verdad que ellos no ganan los primeros lugares, pero compiten con todo y se sienten satisfechos de hacerlo. Eso es muy bueno, una enseñanza de vida, por eso quiero decirles muchas gracias por abrirles esos espacios a los jóvenes. El próximo año seguro que allí estaré otra vez haciendo barra a mis muchachos. Sigan adelante.

Elena Sofía Andino/ Ciudadana