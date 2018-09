Cartas al editor

Escuché a la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, decir que en el anteproyecto del Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2019, en lo que corresponde a la administración central, se proyecta un incremento de alrededor de un seis por ciento, y que eso representa un montón de dinero, ya ni me acuerdo cuánto.

La funcionaria dijo que estaban explicado a los empresarios los números y los alcances de los nuevos presupuestos, pero no dijo nada de ir e informar al ciudadano de a pie, al que más aporta al fisco en este país, ya que no le cobran el aire que respira porque de veras no han encontrado una fórmula para hacerlo. La escuché un buen rato. Estaba en San Pedro Sula, saliendo de una reunión con los empresarios. Pero en esas declaraciones nunca dijo en qué invertirán o gastarán la plata.

Insisto, tampoco dijo en qué beneficiará a los más pobres ese aumento.

De lo único que parecía estar segura era de que los hondureños seguiremos costeando ese presupuesto con el sudor de nuestra frente, aunque no tengamos una retribución acorde con esos sacrificios, porque si usted va a los hospitales, no hay medicamentos; en las escuelas no hay marteriales didácticos y son muchos los maestros resentidos porque no les suben el salario que tratan mal a los alumnos (conozco un par de casos que después se los comentaré). Eso fue lo único que quedó claro, ahhh, y otra cosa, que los grupos a los que se les brindan exoneraciones, que ni siquiera sabe cuántos son, les seguirán dando las mismas.