Cartas al editor

No se han cumplido ni nueve meses de haber iniciado el presente período gubernamental y ya empiezan a surgir nombres de los nuevos institutos políticos que animarán la fiesta electoral del 2021. Todavía quedan algunas heridas abiertas provocadas por la última contienda que dejó la sociedad hondureña dividida y polarizada, motivando a la celebración de un gran diálogo nacional que logre aglutinar a los diferentes sectores protagónicos del último proceso electoral, del 26 de noviembre de 2017. Dicho encuentro todavía no logra los resultados esperados por la población, en función de que haya armonía en la nación y el país pueda comenzar su proceso al desarrollo, sin embargo, algunos políticos ya andan recolectando las respectivas firmas para posteriormente presentarlas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Este aumento de partidos políticos si bien es cierto contribuye al fortalecimiento de la democracia, no obstante, le genera enormes gastos al país en concepto del pago de la deuda política, en tal sentido, el presupuesto del Estado debe incrementarse y descuidar proyectos esenciales para lograr el progreso y el bienestar colectivo. Porque no más bien, en vez de estarle generando más gasto al pueblo, se dedican a lograr acuerdos y consensos en virtud de generar mejores condiciones de vida, olvidándose de prejuicios ideológicos que no hacen más que dividir y polarizar la población. Cada ciudadano agradecerá ver una clase política entregada, sacrificada y enfocada en sacar al país adelante y dejar a un lado, por ahora, la actividad política proselitista. Ya habrá tiempo para hacer proselitismo y pedir el voto, mientras tanto, ¡gánenselo!, actuando con madurez, de forma coherente entre lo que se dice y lo que se hace, y sobre todo apegarse a la realidad económica nacional, Honduras y sus habitantes demandan trabajo trabajo y más trabajo.