Cartas al editor

No soy clienta habitual de Banasupro y probablemente después de mi mala experiencia no volveré a comprarles nada. Tenía que hacer unas pupusas para una actividad escolar así que fui a Banasupro para comprar diez libras de harina de maíz por las que pagué 85 lempiras, es decir 8.50 por libra. Luego fui a un supermercado y vi que tenían harina de maíz a 7.35 y 8 lempiras la libra. Se trata de un producto básico en la dieta nuestra y Banasupro lo vende más bien más caro. Fui a reclamarles y preguntar si podría devolver aquello y por supuesto la respuesta fue negativa. Me aconsejaron que llamara a las oficinas principales, cuyo número busqué en internet, pero nadie contestó.

Estoy segura de que si nos tomamos el tiempo hallaremos otros casos similares que contradicen la tan cacareada propaganda de que Banasupro es la opción para vivir mejor frente a la especulación y altos precios de la canasta básica.