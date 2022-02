Fraude. Porque la Unidad Coordinadora de Proyectos, más conocida como UCP, manejó más de mil millones de lempiras durante el gobierno anterior para la construcción de viviendas que estarían destinadas a los afectados por las tormentas Eta y Iota, no obstante, unos proyectos no fueron terminados y otros nunca iniciaron; ahora es que el dinero no aparece por ningún lado.