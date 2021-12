Cobros. Una mujer de Agua Blanca Sur, El Progreso, Yoro, lloraba ayer en una radio capitalina al denunciar que las empresas de energía le están cobrando 11,200 lempiras por el servicio de energía en un mes. “Yo no tengo artículos que gasten tanta energía y pago todos los meses, no sé de dónde han sacado esa cantidad. No tengo dinero para pagar eso y estoy enferma”, señaló.