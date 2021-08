Política. Que no sesionaron esta semana so pretexto del retiro de las bancadas de oposición que presionan por el retorno a la presencialidad y porque están a la espera de un informe del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos sobre la viabilidad o no del retorno al hemiciclo de los congresistas, quienes, sin embargo, se mantienen activos en sus actividades proselitistas.