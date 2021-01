Creencia. Porque a pesar de ser la esperanza firme de lo que se espera, en este tiempo de pandemia por el covid-19, la confianza puede conducir a la tragedia.

En estos momentos, relajarse, no usar mascarilla, no guardar el distanciamiento y no seguir las normas de bioseguridad por la confianza de que no se va a contagiar puede llegar a ser letal y doloroso para la familia.