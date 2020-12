Pandemia. Porque no ha podido acreditar la pertenencia de tres de los siete hospitales móviles comprados al contado en Turquía, por no contar con las facturas, razón por la cual las autoridades de Aduanas no pueden entregar los módulos hospitalarios que supuestamente serían instalados en Juticalpa, Danlí y La Ceiba. Las estructuras se encuentran en el país desde el 29 de noviembre.