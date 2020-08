Pandemia. Porque por la negligencia de sus autoridades están en riesgo de quedar inutilizados unos 4,000 kits de extracción con hisopo para la realización de pruebas PCR, ya que no le han pagado al proveedor el 50% de anticipo y no han tramitado la dispensa. Si no actúan con celeridad otras 200,000 pruebas que le cuestan al pueblo 11.7 millones de lempiras serían tiradas al cesto de la basura.