Aumentos. Que sigue su libreto de incrementos a las tarifas de la energía eléctrica so pretexto de que tienen que recuperar las enormes pérdidas económicas de la estatal, pero no echan a andar un plan de rescate integral que no golpee tan fuerte las escuetas finanzas, principalmente de la clase media y la pequeña y micro empresa, que se declaran los más afectados con las medidas.