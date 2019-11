Parricida. Por declararse culpable de haber asesinado la noche del domingo pasado en la comunidad de Las Flores, El Paraíso, a su hija de cuatro meses y que se justificó diciendo que al momento del hecho no estaba en sus cinco sentidos. “En ese momento no supe qué hacer, se me metió el diablo (...). Yo creo que esa mujer me había hecho mal porque con los cinco sentidos no lo hubiera hecho”.