VII Vuelta. Este hondureño perdió su pierna cuando contaba once años, pero esto no limitó su deseo de practicar el ciclismo, uno de sus deportes favoritos. Este año se unió por primera vez a la Vuelta Ciclística de EL HERALDO, a la que llegó con la meta de recorrer los 42 km. Y lo logró, demostrando a todos los presentes que no hay límites para alcanzar las metas que nos propongamos.