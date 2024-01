Se cierne amenaza de Irán en guerra amplia

Ahora los funcionarios estadounidenses e israelíes, y una docena de países que trabajan juntos para mantener al comercio fluyendo en el Mar Rojo, enfrentan a un Irán nuevamente agresivo. Después de lanzar decenas de ataques, desde Líbano hasta el Mar Rojo e Irak, grupos que lo representan han entrado en conflicto directo con fuerzas estadounidenses dos veces en los últimos días, y Washington amenaza abiertamente con lanzar ataques aéreos si la violencia no aminora.

Por David E. Sanger y Steven Erlanger / The New York Times

Mientras tanto, aunque la Administración Biden habla poco de ello, el programa nuclear iraní de repente se ha intensificado. Los inspectores internacionales anunciaron a fines de diciembre que Irán inició un aumento triple en su enriquecimiento de uranio casi apto para una bomba. De acuerdo con la mayoría de las estimaciones, Irán ahora tiene combustible para al menos tres armas atómicas —y los funcionarios de inteligencia estadounidenses creen que el enriquecimiento adicional necesario para convertir ese combustible en material apto para bombas tomaría sólo unas cuantas semanas.

“Estamos de vuelta al punto de partida”, dijo Nicolas de Rivière, un alto diplomático francés profundamente involucrado en la negociación del acuerdo nuclear con Irán del 2015.

En conjunto, la dinámica con Irán es más compleja que en cualquier otro momento desde la toma de la embajada estadounidense en 1979 después de que el She fue depuesto. Los funcionarios de inteligencia estadounidenses y europeos dicen que no creen que los iraníes quieran un conflicto directo con Estados Unidos o Israel, que sospechan no terminaría bien.

A la complejidad del problema se suma el alcance cada vez mayor de la ayuda de Irán a Rusia. Lo que comenzó como unos cuantos drones Shahed vendidos a Rusia para su uso contra Ucrania se ha convertido en un torrente. Y ahora los funcionarios de inteligencia estadounidenses creen que, pese a las advertencias, Irán se prepara a enviar misiles de corto alcance para su uso contra Ucrania, justo cuando Kiev se está quedando sin defensa aérea y proyectiles de artillería.

Desde la invasión rusa de Ucrania, Irán ya no se encuentra aislado. De repente se encuentra en una especie de alianza tanto con Moscú como con China, dos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que anteriormente apoyaron a Washington en su intento por limitar el programa nuclear de Irán. Ahora, ese acuerdo está muerto, aniquilado por el ex Presidente Donald J. Trump hace cinco años, y de repente Irán tiene dos superpotencias no sólo como aliados, sino como clientes violadores de sanciones.

Los funcionarios de inteligencia estadounidenses dicen que Irán no instigó ni aprobó el ataque de Hamas en Israel y probablemente ni siquiera fue informado al respecto.

Pero tan pronto como comenzó la guerra contra Hamas, las fuerzas aliadas de Irán se lanzaron al ataque. Sin embargo, hubo indicios significativos de que Irán, enfrentando sus propios problemas internos, quería limitar el conflicto. Al principio, el gabinete de guerra de Israel habló de un ataque preventivo contra Hezbolá en Líbano, diciendo a los estadounidenses que un ataque contra Israel era inminente y formaba parte de un plan iraní para ir tras Israel desde todos lados. Pero los asesores de la Administración Biden argumentaron que la evaluación israelí era errónea y disuadieron el ataque israelí. Creen haber impedido, o retrasado, una guerra más extensa.

Algunos miembros del Gobierno israelí han advertido que la complacencia sobre las intenciones de Hamas no debe replicarse con Hezbolá, que se cree tiene hasta 150 mil misiles apuntados a Israel y ha entrenado a algunas de sus tropas para una invasión.

Irán ha desarrollado a Hezbolá, la fuerza más poderosa en Líbano, como protección para sí mismo, no para los palestinos. Hezbolá es un elemento disuasivo contra cualquier ataque israelí importante contra Irán, dada la masacre que sus miles de misiles podrían infligir a Israel.

Ésa es una de las principales razones por las que Irán quiere mantener a Hezbolá fuera de la guerra en Gaza, dijo Meir Javedanfar, catedrático experto en Irán en la Universidad Reichman, en Israel. De lo contrario, Israel podría ir tras Irán directamente, afirmó.

Sin embargo, los funcionarios estadounidenses dicen que Irán no tiene control operativo sobre muchos de sus empoderados, y que la intensidad de los ataques lejos de la frontera entre Líbano e Israel bien podría ser la chispa de un conflicto mayor.

Los empoderados de Irán en Irak y Siria han llevado a cabo más de 100 ataques de este tipo, que han provocado breves contraataques cuando causaron bajas estadounidenses.

La parte del conflicto con el impacto global más inmediato se ha centrado en el Mar Rojo, donde las fuerzas hutíes en Yemen, utilizando inteligencia y armas iraníes, tienen como blanco lo que llaman “barcos israelíes”. De hecho, parecen estar apuntando a todos los barcos con misiles buscadores de infrarrojos.

Cuando la Armada de Estados Unidos fue a rescatar un carguero de Maersk bajo ataque recientemente, los hutíes abrieron fuego contra helicópteros de la Armada. Los pilotos respondieron al fuego y hundieron tres de los cuatro barcos hutíes, matando a 10, informaron los hutíes.

Maersk, uno de los transportistas marítimos más grandes del mundo, ha suspendido todos los tránsitos vía el Mar Rojo “durante el futuro previsible”, lo que significa que está navegando por el camino más rápido entre Europa y Asia: el Canal de Suez.

Empresas de todo el mundo, desde Ikea hasta BP, ya están advirtiendo sobre retrasos en la cadena de suministro.

Washington ha formado una coalición de naciones para defender los barcos, pero depende en gran medida de la presencia naval estadounidense. Y hasta ahora el Presidente Joseph R. Biden Jr. se ha mostrado reacio a atacar a los hutíes en Yemen, pero eso parece estar cambiando.

Estados Unidos y 13 aliados firmaron recientemente una declaración en la que se daba lo que un funcionario de la Administración llamó una “advertencia final” a los hutíes para que detengan “estos ataques ilegales y liberen a los buques y tripulaciones detenidos ilícitamente”. No mencionó a Irán.

Sobre todos estos posibles conflictos se cierne el futuro del programa nuclear de Irán, con su potencial a largo plazo de confrontación directa con Occidente.

Los años de negociaciones diplomáticas, acciones encubiertas para desactivar las centrífugas nucleares de Irán y asesinatos israelíes de científicos iraníes se han centrado en un objetivo: extender el tiempo que le tomaría a Irán reunir el combustible para una bomba. Cuando se alcanzó el acuerdo del 2015, la Administración Obama celebró su mayor logro —ese cronograma, afirmó, era de más de un año.

Hoy, como señaló Rivière, ahora embajador de Francia ante la ONU, “estamos hablando de un par de semanas más o menos”, una situación que en años anteriores casi seguramente habría desatado una crisis. (Sin embargo, convertir ese combustible en una bomba funcional probablemente tomaría un año o más, lo que le daría más tiempo a Occidente para reaccionar.

“Su objetivo siempre ha sido resistir la presión y darse la opción de un programa de armas”, dijo Suzanne Maloney, experta en Irán en la Institución Brookings, en Washington.

© 2023 The New York Times Company