Policía de Haití pide ayuda tras ataque de pandillas

Por David C. Adams

y Andre Paultre / The New York Times

MIAMI — En marzo, pandillas irrumpieron en la casa de Frantz Elbé, el jefe de policía de Haití, le prendieron fuego y mataron a su perro.

Elbé y su familia no estaban en casa en ese momento. Pero el ataque envió un mensaje a través de las filas policiales y a los residentes de la capital, Puerto Príncipe. “Simbolizó que nadie estaba a salvo”, dijo Reginald Delva, un consultor de seguridad haitiano.

Haití ha enfrentado una arremetida de bandas armadas que habían tomado control de muchas partes de Puerto Príncipe. Pero la policía haitiana, superada en armas y número, ha logrado —por ahora— mantenerse firme y defender los pocos edificios gubernamentales que aún están bajo control estatal.

Como resultado, la policía alguna vez muy denostada, ha ganado cierto respeto. “La policía ha hecho esfuerzos importantes”, dijo Gédéon Jean, director del Centro para el Análisis y la Investigación de los Derechos Humanos, con sede en Haití. “Aún es insuficiente, pero ahora tienen a la población de su lado”.

La policía ha ayudado a aliviar el control de las pandillas en el aeropuerto de la capital, permitiendo el aterrizaje de aviones militares. Está previsto que los vuelos comerciales se reanuden este mes por primera vez desde principios de marzo. Y la policía también retomó el control de las vías de acceso al puerto de Puerto Príncipe, por lo que los barcos ahora pueden atracar y descargar.

La ofensiva de las pandillas, que inició en febrero, sí logró su objetivo de deponer al Primer Ministro Ariel Henry.