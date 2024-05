Mundo de la moda impulsa la ambición y el poder de la ropa

Por Guy Trebay/ The New York Times

Para quienes crecimos a la sombra de la guerra, la ambición era algo natural, un impulso vital. No era tanto un deseo de fama, sino más bien un impulso de realización personal, una manera de afirmarse fuera de las privaciones y de superarlas. Mi madre y mi padre me enseñaron el valor del compromiso y el trabajo duro para hacer las cosas. Es una lección que nunca me ha abandonado.

Me tomó algún tiempo encontrar mi camino. Primero estudié Medicina, luego vino La Rinascente (tiendas departamentales italianas donde Armani trabajó en exhibidores) y Cerruti —es decir, moda.

Ese fue el momento en el que encontré mi ambición, cuando descubrí el poder de la ropa no sólo para cambiar tu apariencia sino, más profundamente, para influir en tu forma de ser y de comportarte.

La principal presión es mantenerse relevante sin ceder a las presiones del momento, que a menudo parecen muy urgentes, pero que a la larga son olvidables.

La verdad es que no pienso mucho en la edad. En mi mente, tengo la misma edad que tenía cuando comencé Giorgio Armani.

Las situaciones y las personas cambian, pero al final los retos y problemas son los mismos.

Mi forma de afrontarlos no ha cambiado —con gran determinación. Sin embargo, el público evoluciona y eso no se puede subestimar.

La coherencia estilística, por lo tanto, debe ser elástica. De lo contrario uno se vuelve rígido.

La máxima gratificación es convertirse en un clásico —fuera y por encima de la moda— y ser identificado con un estilo.

Diseñador de moda, presidente y director ejecutivo del conglome-

rado privado Armani Group

89 años

Proyectos recientes y futuros:diseñó 14 colecciones para damas, caballeros y alta costura en 2023.

‘La principal presión es mantener

la relevancia sin ceder a las presiones

del momento’.

