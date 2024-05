Mujeres se niegan a dejar que una edad las defina; se ven joviales

Por Ruth La Ferla /The New York Times

¿Cómo luce la ambición a los 90 años? ¿Cómo se explica el impulso que yace detrás de personas como Giorgio Armani, totalmente al mando de su imperio de diseño global al acercarse a su décima década? Cuando la artista Betye Saar se despierta todos los días, se pone a trabajar en la creación de ensamblajes que se exhiben ampliamente y son ávidamente buscados por coleccionistas y museos importantes —obras de arte cuyos orígenes se remontan a su niñez en el barrio Watts de Los Ángeles, durante la Presidencia de Franklin D. Roosevelt.

¿Para qué molestarse? ¿No se suponía que la jubilación era el objetivo de una vejez feliz? ¿No involucraba el plan dedicarse al bordado o al golf? Resulta que las personas de edad representan una población mundial en rápido crecimiento: la proporción de personas mayores de 65 años está aumentando a un ritmo más rápido que la de aquellos por debajo de esa edad, de acuerdo con World Population Prospects, un estudio de las Naciones Unidas. Entre el 2022, cuando se publicó el reporte, y el 2050, se anticipa que la población mundial de mayores de 65 años aumente del 10 al 16 por ciento.

En los últimos meses, preguntamos qué hace que personas como Martha Stewart, de 82 años, parezcan tan imparables. ¿Existe una explicación de por qué, además de la prosperidad y la buena salud, algunas personas se ven impulsadas a perseguir sus sueños mucho más allá de la época en la que la historia reciente sugiere que deberíamos estar tendidos en nuestras mecedoras?

Me encanta escribir, me encanta actuar, subir al escenario y hacer mi pequeño espectáculo en solitario, y me niego a que un número o una edad me definan. Creo que eso es terriblemente anticuado y no es relevante en el mundo actual.

Pero hay que ser resiliente en este negocio. El rechazo es parte de él. Miro con consternación a muchos de mis colegas actores, destruidos a causa del alcohol y las drogas. Mi padre —que era un agente teatral— me inculcó que debía desarrollar una piel tipo rinoceronte y ser como un malvavisco por dentro.

También necesitas paciencia. Este negocio es un juego de espera. Por ejemplo, me escribieron un guión sobre la Duquesa de Windsor (Wallis Simpson). He querido hacerlo desde la década de 1980. Recibimos luz verde hace sólo un mes. Hace años pensé que sería maravilloso hacer una película sobre cómo crecí con mi hermana Jackie. Simplemente no se ha logrado.

Estaría ambientada cuando éramos niñas, durante el Blitz. En ese entonces no sentí miedo. No sabía de los bombardeos. Recogíamos metralla en la calle y por la noche la metía en mi caja de cigarros. Hacíamos dibujos tontos de Hitler. Fuimos evacuados 10 o 12 veces.

Una pregunta que me hacen a menudo es: “¿por qué sigues trabajando?”. Es una tontería decirlo. Sigo trabajando porque me encanta estar ocupada. Es agotador cuando hago mi show en solitario, yendo a un hotel nuevo cada noche. Pero es gratificante. La audiencia es muy receptiva. Eso me anima.

Actriz y escritora

90 años

Proyectos recientes y futuros:“Behind the Shoulder Pads, Tales I Tell My Friends”, unas memorias; “Joan Collins Unscripted”, una gira teatral británica.

