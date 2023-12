Muertes civiles y la legalidad de la guerra

Por Steven Erlanger/ The New York Times

Las leyes internacionales que rigen la guerra son insensibles. Dan más prioridad a la ventaja militar que al daño a civiles. No toman en cuenta cifras comparativas de muertos o heridos.

Piden a los comandantes en el campo que evalúen, a menudo muy rápidamente, la ventaja militar de un ataque, la naturaleza de la amenaza que enfrentan, los medios que tienen para contrarrestarla y qué medidas factibles pueden tomar para reducir el daño anticipado a civiles e infraestructura civil.

Ese cálculo complicado, conocido como “proporcionalidad”, es sumamente defectuoso porque hace un balance entre cosas incompatibles, explican abogados. Y cada ataque debe ser evaluado por separado, para decidir si está dentro de los límites de un acto de guerra legal.

“La ley de la guerra es fría”, aseveró Emanuela-Chiara Gillard, investigadora asociada en Chatham House, un grupo de expertos en Londres, quien anteriormente trabajó como abogada para la Cruz Roja y la ONU. No aborda, “nuestras inquietudes e indignación moral por las muertes civiles”, agrega.

Luego de que Hamas invadió Israel y abatió a unas mil 200 personas, Israel tomó represalias con vigor. Pero las imágenes de devastación en Gaza y la enorme asimetría en muertes han generado indignación en el mundo árabe y en Occidente.

Sin embargo, en la guerra, simetría y proporcionalidad no están relacionadas.

La proporcionalidad es un componente clave para determinar la legalidad de un acto de guerra. Abogados dijeron que no es meramente un asunto de equilibrar de forma justa el número de muertes. Es cuestión de determinar si, en el momento en que se toma la decisión de lanzar cualquier ataque, la ventaja militar esperada supera el daño anticipado a civiles una vez que se toman medidas factibles para reducirlo.

Sin embargo, no existe un consenso sobre cómo hacer dicha comparación.

Un ejemplo son los ataques israelíes en hospitales y escuelas o cerca de ellos: ¿acaso se usaban realmente los edificios para propósitos militares, y se dieron las advertencias debidas antes de un ataque? ¿Ha hecho Israel lo suficiente para proteger civiles?

Muchos diplomáticos, funcionarios de la ONU y grupos de derechos humanos argumentan que la respuesta es no. Algunos han llamado a que se abran investigaciones sobre posibles crímenes de guerra.

No obstante, las muertes civiles son una cuestión política, no legal, dijo Daniel Reisner, ex director de la división de derecho internacional del Ejército israelí. “El número de muertos en ambos bandos es trágico, pero si limitas el debate a legalidad, los números no son lo que se mide. Es por qué murieron y en qué circunstancias, no cuántos de ellos murieron”.