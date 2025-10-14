El Endurance no murió por hielo: fallo estructural lo hundió

Por Sara Novak / The New York Times

El 27 de octubre de 1915, tras quedar atrapados y aplastados durante nueve meses por el hielo en el mar de Weddell, en las aguas frente a la costa de la Antártida, Ernest Shackleton y su tripulación abandonaron el Endurance y su intento por cruzar el continente helado por tierra. El barco flotó sobre el hielo durante tres semanas más antes de hundirse definitivamente.

Durante más de un siglo, los expertos han atribuido el naufragio a un témpano de hielo que obstruyó el timón y creó una gran rajadura en el barco. Sin embargo, un estudio publicado el 6 de octubre en la revista Polar Record sostiene que el culpable fue el barco, no el hielo. El Endurance estaba mal equipado para su misión, un defecto del que Shackleton estaba consciente mucho antes de zarpar hacia la Antártida.

Jukka Tuhkuri, arquitecto naval en la Universidad Aalto de Finlandia y autor del nuevo estudio, iba a bordo del Endurance22 con el equipo que descubrió el naufragio en el 2022. Comenzó a analizar diarios, correspondencia personal y los restos del barco para averiguar por qué se hundió el Endurance.

Un año y medio después, contemplaba imágenes de lo que se había descrito como el barco de madera más resistente jamás construido en los archivos de la Real Sociedad Geológica de Londres. Se le ocurrió una hipótesis: “No es el hielo, es el barco”, dijo Tuhkuri.

Observó que el casco del Endurance carecía de las vigas necesarias para soportar la embestida del hielo. Como resultado, el timón, el codaste de popa y parte de la quilla se desgarraron, causando que el barco se llenara rápidamente de agua.

Aunque Shackleton escribió en su libro “Sur - Relato de la Expedición del Endurance” que fueron los témpanos de hielo infranqueables los que condenaron su barco al desastre, el estudio sugiere que él sabía lo contrario. Le escribió a su esposa, Emily Shackleton, que “este barco no es tan fuerte como el Nimrod en cuanto a construcción”, refiriéndose al barco de madera que llevó Shackleton a su expedición a la Antártida en 1908.

El Endurance, un barco turístico construido para cazar osos polares y morsas en el Ártico, fue “diseñado para trabajar al borde del hielo compacto, pero no para quedar congelado en él”, dijo Walter Ansel, carpintero de ribera del Museo Mystic Seaport de Connecticut, quien no participó en el estudio.

Shackleton no sólo estaba consciente de las deficiencias del Endurance, sino que también tenía el conocimiento para arreglarlas. Había ayudado al explorador polar alemán Wilhelm Filchner a equipar su barco Deutschland con las mismas vigas estructurales de las que carecía el Endurance. Más tarde, en 1912, el Deutschland estuvo a la deriva ocho meses en hielo compacto de las aguas antárticas, pero sobrevivió.

Entradas en los diarios de dos miembros de la tripulación describen al barco siendo comprimido por el hielo debido a insuficiencias estructurales.

Michael Bravo, profesor en el Instituto de Investigación Polar Scott de la Universidad de Cambridge, que no participó en el estudio, dijo que muchos barcos de exploración polar no eran aptos para sus viajes. Embarcaciones que sí lo eran rara vez estaban disponibles. “La mayoría de ellas eran de segunda mano y adaptadas como lo permitiera el tiempo y el dinero”, dijo.

Esto podría haber sido cierto en el caso del Endurance, sugiere Michael Smith, autor del libro “Shackleton: By Endurance We Conquer”, quien no participó en el nuevo estudio. Shackleton puede haber sabido que el barco no era ideal, pero estaba intranquilo en casa, lidiando con deudas financieras y un matrimonio en crisis.

“La escala de esta expedición es realmente abrumadora, pero necesitaba algo en qué meter mano y quería escapar”, dijo Smith. Añadió que Shackleton competía con otros exploradores para conquistar la Antártida.

Los historiadores ya sabían que era un hombre que se arriesgaba y tomaba decisiones importantes bajo presión. Los exploradores conocían los riesgos de estas misiones.

“Ser un explorador polar hace un siglo era un acto de fe en sí mismo”, dijo Smith.

