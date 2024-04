Controversia en bibliotecas: ¿Se enfrentan a la censura en Estados Unidos?

Por Elizabeth Williamson | The New York Times

POST FALLS, Idaho — Durante 12 años como bibliotecaria juvenil en el norte de Idaho, Denise Neujahr leyó para y se hizo amiga de niños de diversos orígenes. Devotos o ateos, homosexuales o heterosexuales, todos fueron bienvenidos hasta una noche de noviembre del 2021, cuando unas dos docenas de adolescentes que llegaron a la biblioteca de Post Falls para una reunión del Equipo Arcoiris se toparon con un escándalo.

Miembros de una iglesia local agitaban carteles con imágenes del fuego del infierno y utilizaban un megáfono para gritar versículos de la Biblia y acusaciones sobre acosadores pedófilos en la biblioteca. La biblioteca reforzó su seguridad. Pero al mes siguiente, la policía arrestó a un manifestante afuera que portaba un cuchillo y un arma cargada.

En mayo, los conservadores religiosos obtuvieron la mayoría en la junta directiva de la biblioteca y nombraron presidente a un miembro que había llamado al Equipo Arcoiris un “club de sexo”. Se le dijo a Neujahr, quien creó el grupo como un programa de manualidades, refrigerios y conversación para jóvenes LGBTQ y sus padres, que el financiamiento para el grupo estaba en peligro. Pero ella se negó a disolverlo.

A medida que las bibliotecas se han convertido en los nuevos campos de batalla en las guerras culturales de Estados Unidos, las personas que normalmente presiden estos santuarios silenciosos ahora están luchando contra grupos que exigen la retirada masiva de libros. El año pasado, más de 150 proyectos de ley en 35 Estados tenían como objetivo restringir el acceso a materiales de biblioteca y castigar a los trabajadores de la biblioteca que no cumplieran.

“Ya no vemos a un padre conversar con un maestro o bibliotecario sobre un libro que su hijo está leyendo”, dijo Deborah Caldwell-Stone, directora de la Oficina para la Libertad Intelectual de la Asociación Estadounidense de Bibliotecas. “Estamos viendo grupos partidistas que exigen la eliminación de libros que les han dicho son malos y que ni siquiera están leyendo”.

El Proyecto 2025, el plan ideológico de 900 páginas de la Heritage Foundation para una posible segunda Administración Trump, declara que “la pornografía, manifestada hoy en la propagación omnipresente de la ideología transgénero y la sexualización de los niños”, debe ser despojada de su protección constitucional y declarada ilegal. “Las personas que lo producen y distribuyen deberían ser encarceladas”, dice. “Los educadores y bibliotecarios públicos que lo brindan deberían ser clasificados como delincuentes sexuales registrados”.

Como jefe de las fuerzas del orden del Condado de Anderson, Tennessee, el alguacil Russell Barker había manejado investigaciones de narcóticos, agresiones y otras investigaciones criminales. El año pasado, después de que los residentes dijeron que habían encontrado títulos pornográficos en las bibliotecas del Condado, los funcionarios locales le pidieron que determinara si dos de los títulos violaban la ley de obscenidad del Estado: “Let’s Talk About It: A Teen’s Guide to Sex, Relationships and Being a Human”, de Erika Moen y Matthew Nolan, y “Gender Queer”, unas memorias estilo novela gráfica del 2019 de Maia Kobabe, que es el libro más prohibido en EU.

Tres semanas después, el alguacil Barker dijo que planeaba seguir la política de la biblioteca y presentar una solicitud para que la biblioteca restringiera el acceso de los niños a los dos libros. Dijo que algunos contenidos lo ofendieron personalmente, pero que no violaban la ley estatal o federal. “Se trata de libertad en Estados Unidos”, añadió. “Mi advertencia sería que si empezamos a eliminar esos libros, podríamos iniciar una avalancha de todo mundo cuestionando cualquier cosa con la que no esté de acuerdo. Y nos metemos en temas de censura que realmente estarían fuera de los límites de lo que es nuestro País”.

En marzo del 2023, Neujahr ganó el Premio Lemony Snicket de la Asociación Estadounidense de Bibliotecas para Bibliotecarios Nobles Enfrentados a la Adversidad. El premio, difundido en los medios locales, la convirtió en un blanco. Un comentarista en línea amenazó con “destriparme como a un pez”, dijo.

Neujahr dejó la Red de Bibliotecas Comunitarias en Idaho en otoño y ahora dirige los servicios para jóvenes del sistema de bibliotecas en Spokane, Washington, a media hora en auto. El trabajo es un ascenso, pero reconoce su decepción porque el Equipo Arcoiris ya no era bienvenido en la biblioteca. Ella todavía dirige el grupo, pero se reúne en una iglesia luterana.

“Esta es una época difícil para que cualquier adolescente crezca y experimente la vida, independientemente de cuál sea su identidad”, dijo Neujahr. “Sólo quiero que terminen la preparatoria y sepan que las cosas mejorarán”.

