Así es Jim McCann, un militante, prisionero y, finalmente, maestro

Como muchos miembros de su generación, la vida de McCann fue moldeada por los Problemas y el proceso de paz que finalmente puso fin al conflicto hace 25 años. “No hay necesidad alguna de violencia ahora, y quienes aún están involucrados en ella no le están haciendo ningún favor a nadie —están frenando el progreso”, afirmó.

Para cuando se firmaron los acuerdos de paz conocidos como Acuerdo del Viernes Santo en 1998, unas 3 mil 600 personas habían muerto en el conflicto.

Aunque McCann no glorifica la violencia, cree que fue una parte necesaria de una lucha por una sociedad más igualitaria. “Nunca, nunca, nunca, nunca me arrepentí y siempre he estado orgulloso de lo que hice”, dijo.

En el 2021, McCann publicó “6,000 Días”, unas memorias de su estancia en la tristemente célebre Prisión Maze de Irlanda del Norte.

McCann tenía 38 años cuando salió de prisión como parte del proceso de paz. Se convirtió en padre de tres hijos, se casó y, después de obtener su título universitario mientras estaba en prisión, se convirtió en maestro.

“Siempre supe que eso era lo que quería hacer”, dijo.

Muchas de las familias de sus estudiantes tenían conexiones personales con el conflicto, algunas con familiares asesinados.

“Son un grupo diverso”, dijo de sus estudiantes, señalando que la paz ha traído a familias inmigrantes. “Pero todavía existe la separación entre católicos y protestantes”.

Aún está involucrado en la política del movimiento republicano, pero McCann dice que está comprometido con la búsqueda pacífica de ese objetivo. “Me di cuenta de que el lado militar de la lucha había llegado a su fin”, dijo.

Mientras, lucha por una Irlanda unida, “para hacer de este un lugar donde todos puedan vivir razonablemente felices, que sea un lugar de igualdad, que sea un lugar de oportunidades”, dijo. “Eso es lo que importa”.

