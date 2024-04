Ante cambio climático, ¿Cómo lograr unos Juegos Olímpicos más verdes?

Por Somini Sengupta y Catherine Porter/ The New York Times

PARÍS — ¿Cómo se puede producir un evento deportivo mundial, con millones de personas reunidas en una ciudad, en la era del calentamiento global?

Esa es la prueba para los Juegos Olímpicos de París este verano.

Estos Juegos Olímpicos, dicen los organizadores, no generarán más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero de Juegos recientes.

Eso significa reducir el impacto de todo lo que produce emisiones de gases: electricidad, alimentos, edificios y transporte, incluyendo la turbosina que los atletas y aficionados quemen viajando por el mundo para llegar allí.

Un evento que atrae a 10 mil 500 atletas y aproximadamente a 15 millones de espectadores tendrá, por definición, un costo ambiental. Eso ha llevado a quienes aman los Juegos, pero odian la contaminación, a sugerir que los Juegos Olímpicos deberían distribuirse por todo el mundo, en instalaciones existentes, para eliminar la necesidad de tanta construcción nueva y viajes aéreos.

Por eso París está siendo observada tan de cerca.

Está haciendo más espacio para bicicletas y menos para autos. Está eliminando los enormes generadores que funcionan con diésel, un elemento habitual en los grandes eventos deportivos. Está planeando menús para invitados que son menos contaminantes para cultivar y cocinar que la comida típica francesa: más plantas, menos filete al poivre. Paneles solares flotarán, temporalmente, en el Sena.

Pero el acto más significativo de los organizadores puede ser lo que no están haciendo: no están construyendo. Al menos, no tanto.

En lugar de agregar instalaciones relucientes, los Juegos Olímpicos de París están reutilizando muchas de las atracciones existentes de la Ciudad, incluido el Grand Palais, la plaza conocida como Concorde e incluso una alberca construida para los Juegos Olímpicos de París de 1924.

Un esfuerzo notable de reducción de emisiones —la decisión de prescindir del aire acondicionado convencional en la villa de los atletas— ha despertado preocupación. Los edificios dependerán de un sistema de refrigeración que utiliza agua extraída del subsuelo. Varios equipos olímpicos están considerando traer sus propios aires acondicionados.

Las pocas instalaciones nuevas que se están construyendo, incluyendo el alojamiento para los atletas, un complejo de natación y una arena, están utilizando menos cemento y más madera. Tienen paneles solares y vegetación en sus techos. Los nuevos edificios están diseñados para ser utilizados por los residentes locales durante las próximas décadas y revitalizarán los suburbios de la Ciudad, afirman los organizadores.

Los detractores responden que abordar realmente la crisis climática requiere algo más que reducir emisiones aquí y allá. “Necesitamos reconsiderar fundamentalmente estos enormes megaeventos”, dijo Cesar Dugast, cofundador de un grupo de análisis climático llamado Eclaircies. “En lugar de concentrar todos los eventos en una sola ciudad, se podría pensar en distribuirlos por todo el mundo”.

Los Juegos Olímpicos enfrentan un riesgo más inmediato: el cambio climático en sí. El aumento en las temperaturas globales está haciendo que los veranos en París sean peligrosamente calurosos. Eso ha elevado las preocupaciones sobre cómo proteger a los atletas y fans a fines de julio y agosto.

Los funcionarios de la Ciudad dicen que han plantado miles de árboles en los últimos años para atenuar el calor del verano. Están levantando torres nebulizadoras para rociar el aire.

Los organizadores han impuesto un límite a las emisiones totales que producirán los Juegos. El objetivo: generar no más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero que los Juegos Olímpicos del 2012, celebrados en Londres. Los organizadores dicen que compensarán esas emisiones comprando “créditos de carbono” para ayudar a financiar proyectos de reducción de emisiones en todo el mundo, aunque el mercado de créditos de carbono puede ser turbio y algunos proyectos no cumplen su promesa.

Lo que París está haciendo muestra cómo es posible rehacer una ciudad antigua para un nuevo clima global.

Los Juegos de París también han llegado a un acuerdo especial con la empresa de servicio público eléctrico, estipulando que habrá suficiente energía eólica y solar en la red para producir toda la energía que consumen los Juegos.

El transporte es otro dolor de cabeza. París ya ha estado limitando el espacio para los automóviles y creando espacio para bicicletas, y está usando los Juegos para acelerar ese cambio.

Desde la elección de Anne Hidalgo como Alcaldesa en el 2014, París ha añadido unos 600 kilómetros de carriles para bicicletas.

Otro problema es que el sistema de metro de la Ciudad ya está abarrotado y los trabajadores se apresuran a completar extensiones a dos líneas a tiempo para dar servicio a los Juegos. Para dejar espacio a los visitantes de las Olimpiadas, la Ciudad también ha instado a los residentes a mantenerse alejados de los trenes o trabajar desde casa.

La clave de la estrategia climática de los organizadores es construir lo menos posible, razón por la cual aprovechará un sobrante de los Juegos Olímpicos de París de 1924: la piscina Georges Vallerey. Recibirá un nuevo sistema de filtración de aire, así como un nuevo techo que deja entrar la luz, pero mantiene fuera el calor y el frío. Las gradas de madera, instaladas hace al menos 40 años, permanecen.

Aproximadamente el 95 por ciento de las instalaciones son edificios antiguos o estructuras temporales. Se construirán varias piscinas temporales para los Juegos y luego se reinstalarán en comunidades que tienen escasez de albercas públicas.

Un nuevo centro acuático es una obra maestra de abetos y pinos Douglas. Su techo de 5 mil metros cuadrados es curvo como una ola: los arquitectos lo diseñaron así para reducir el tamaño del edificio, aminorando la energía necesaria para calentar el espacio.

Cerca se yergue el mayor proyecto olímpico nuevo: el complejo de la Villa de los Atletas, de aproximadamente 52 hectáreas, que más tarde se transformará en un vecindario mixto para 6 mil residentes. Sus constructores dicen que sus emisiones son al menos 30 por ciento menores que las de un proyecto convencional de su tamaño.

La madera también tiene aquí un papel protagónico. La villa es un grupo de edificios en su mayoría con estructura de madera. La madera se considera mucho más sostenible que el concreto. Una red de tuberías, que utiliza agua enfriada primero bajo tierra, enfriará el interior de los edificios mediante una tecnología conocida como sistema de geointercambio.

Junto con la sombra de los árboles, el aislamiento y la brisa del río, los constructores dicen que las temperaturas interiores pueden mantenerse lo suficientemente frescas para los veranos parisinos del futuro. Sin embargo, dicen los organizadores, los equipos olímpicos están en libertad de traer sus propios aires acondicionados.

Estados Unidos, Canadá y Noruega dijeron que lo harían. Australia e Irlanda también lo han hecho, de acuerdo con reportes de prensa. En una entrevista con Reuters, la Alcaldesa Hidalgo instó a los equipos a “confiar en la ciencia”.

Léontine Gallois contribuyó con reportes a este artículo.

© 2024 The New York Times Company