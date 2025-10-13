Sheinbaum reconoce "desesperación" tras inundaciones que suman 64 muertos en México

Ciudad de México, México.-La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha puesto pie a tierra tras la emergencia por las intensas lluvias y posteriores inundaciones en cinco estados del país que han dejado, hasta ahora, 64 muertos y 65 desaparecidos al tiempo que ha dicho que "no había condiciones meteorológicas" que anticiparan el desastre que ha afectado al menos 100.000 viviendas. "Lo que primero (que hay que hacer) es atender, es nuestra obligación, y estamos reforzando la atención", dijo Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria cuando se le cuestionó su sentir al atestiguar la magnitud de la emergencia. "Evidentemente, cuando uno tiene una vivienda que está llena de lodo, hay una desesperación muy grande, y no alcanzan las manos de la familia para poder limpiar y se requiere mucho apoyo del gobierno. Y eso es justamente lo que estamos reforzando", añadió. Luego un fin de semana donde visitó Huauchinango (Puebla) y Poza Rica (Veracruz) para conocer de primera mano la magnitud de la tragedia, la mandataria advirtió que este mismo lunes visitará localidades afectadas en los estados de Hidalgo y Querétaro. Anunció, además, que sostendrá una reunión con la Secretaría de Hacienda para ver el tema de los recursos. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Durante el fin de semana, Sheinaum se subió aeronaves militares para llegar hasta los lugares afectados por las lluvias, se metió a los albergues, escuchó las demandas y aceptó los reclamos de los habitantes, y también prometió apoyo a los damnificados. El Gobierno de México reportó este lunes 64 personas fallecidas y 65 desaparecidas, tras las fuertes lluvias que azotaron a cinco estados del centro del país entre el 6 y 9 de octubre, dejando miles de damnificados y graves afectaciones en viviendas, negocios e infraestructura en 111 municipios.

Sube el número de fallecidos y desaparecidos