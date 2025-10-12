Lluvias dejan 42 muertos y 27 desaparecidos en México; Gobierno activa plan de emergencia nacional

Ciudad de México, México.- El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, contabilizó este sábado más de 40 personas fallecidas y 27 desaparecidas, tras las fuertes lluvias de las últimas horas que causaron graves afectaciones en 117 municipios del país. La presidenta Sheinbaum lideró una reunión virtual con los gobernadores de los cinco estados más afectados por el temporal, Veracruz (este), Hidalgo (centro), Puebla (centro), Querétaro (centro) y San Luis Potosí (centro), junto con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC). Posteriormente, la CNPC emitió un comunicado con el recuento de las víctimas y los daños en los estados mencionados, según los reportes de las autoridades locales.

"Las autoridades estatales reportaron 41 personas fallecidas: 15 en Veracruz, nueve en Puebla, 16 en Hidalgo y una en Querétaro", apuntó la nota. En tanto, el Gobierno de Puebla informó después de un décimo fallecimiento confirmado. Así, la cifra de víctimas mortales confirmadas ascendió a 42, en los estados de Hidalgo (16), Veracruz (15), Puebla (10) y Querétaro (1). Cabe precisar que el reporte difundido esta mañana por la CNPC contabilizaba 22 fallecimientos en Hidalgo, cifra que fue ajustada a 16 en el último informe difundido alrededor de las 17:00 (01:00 GMT +1). Además, la autoridad indicó que "se mantienen las labores de búsqueda de 27 personas no localizadas, con acompañamiento y apoyo a sus familias". Previamente, la CNPC informó de afectaciones en 117 municipios de dichos cinco estados, con miles de damnificados y daños en viviendas, escuelas, hospitales y carreteras por el deslave de cerros y el desbordamiento de ríos que causaron fuertes inundaciones. La presidenta Sheinbaum refrendó en un mensaje en sus redes sociales la "solidaridad y apoyo" de su Gobierno a "todas las personas que perdieron un familiar".

"A la población damnificada no le faltará nada. Están desplegados integrantes y equipos del Gobierno de México para la apertura de caminos y atención a las comunidades", afirmó la mandataria mexicana. Sheinbaum puntualizó que el recuento difundido por la CNPC corresponde a la actualización de afectaciones y necesidades en cada municipio, realizada en la última reunión con los gobernadores a las 12:30 horas (20:30 GMT), y anunció una próxima reunión a las 19:30 horas (03:30 GMT +1).

Daños por más de 1.800 mm de lluvias