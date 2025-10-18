George Santos, excongresista de EE UU agradece a Trump por su salida de prisión

Miami, Estados Unidos.- El excongresista republicano George Santos, cuya condena a siete años de prisión fue conmutada el viernes por el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó en redes sociales que conversó este sábado con el mandatario, al que agradeció por la segunda oportunidad que le había otorgado.

“Hoy tuve el honor de hablar con él personalmente, una conversación que jamás olvidaré”, escribió en la red social X el excongresista, que fue condenado el pasado abril por fraude electrónico y robo de identidad agravado.

Santos, de 37 años, cumplía su condena en el Centro Correccional Federal de Fairton, Nueva Jersey, tras admitir haber engañado a donantes y usar identidades ajenas para financiar su campaña.