George Santos, excongresista de EE UU agradece a Trump por su salida de prisión

Santos, condenado a siete años, fue liberado tras la conmutación de Trump, quien lo calificó como un “gran líder” y afirmó que fue “maltratado en prisión”

  • 18 de octubre de 2025 a las 19:50
Trump conmute condena de George Santos, quedando en libertad.

Foto: EFE

Miami, Estados Unidos.- El excongresista republicano George Santos, cuya condena a siete años de prisión fue conmutada el viernes por el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó en redes sociales que conversó este sábado con el mandatario, al que agradeció por la segunda oportunidad que le había otorgado.

“Hoy tuve el honor de hablar con él personalmente, una conversación que jamás olvidaré”, escribió en la red social X el excongresista, que fue condenado el pasado abril por fraude electrónico y robo de identidad agravado.

Santos, de 37 años, cumplía su condena en el Centro Correccional Federal de Fairton, Nueva Jersey, tras admitir haber engañado a donantes y usar identidades ajenas para financiar su campaña.

El excongresista alabó en su mensaje a Trump como “un gran líder”, y agradeció que le hubiera proporcionado una segunda oportunidad para regresar “como un hombre nuevo”.

George Santos, fue representante por Nueva York entre 2023 y 2025, hasta que un tribunal federal de Nueva Jersey lo condenó a siete años de prisión.

Su sentencia fue conmutada ayer por Trump, quien afirmó en su cuenta de Truth Social que Santos había sido “terriblemente maltratado en prisión” y sometido a un injustificado aislamiento.

El presidente estadounidense describió a Santos como alguien que suele ser "un poco pícaro" pero que hay muchos "pícaros" en el país y que no están obligados a pasar siete años en la cárcel.

Santos es conocido por sus comentarios polémicos sobre corrupción y migración y acumula diversas denuncias en su carrera.EFE

