Fuerte nevada en EEUU bloquea a automovilistas 24 horas hasta su rescate

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Numerosos automovilistas permanecieron bloqueados por más de 24 horas en una autopista del noreste de Estados Unidos, hasta que finalmente fueron liberados el martes con el despeje de los carriles, después que una tormenta invernal cubriera de nieve la región y además provocara la caída de muchos árboles.



El martes se cerró un tramo de 86 kilómetros de la autopista I-95, que conduce a la capital, Washington, y las autoridades intentan despejar los carriles obstruidos por troncos de árboles, camiones inmovilizados, nieve y placas de hielo para hacerlos transitables a los vehículos.



"No hay más personas atrapadas", informó el Departamento de Transporte de Virginia en una publlicación en su cuenta de Twitter el martes por la noche, estimando que "quedaban menos de 20 vehículos por sacar de la carretera" antes de despejar la vía.



"Hemos estado atrapados en este lugar durante 12 horas", contó Jeff, un estadounidense, en su cuenta de Instagram el martes por la mañana. "Está bien, tenemos algo de comida y agua", les dijo a sus seguidores.



El senador demócrata por el estado de Virginia Tim Kaine, excompañero de fórmula de Hillary Clinton cuando fue candidata a la presidencia en 2016, fue uno de los conductores que quedaron varados en el lugar.



"Comencé mi trayecto (hacia Washington), que normalmente me toma dos horas. Diecinueve horas después todavía estoy lejos del Capitolio (sede del Congreso, en Washington)", expresó también en Twitter este martes por la mañana con una foto de su coche bloqueado detrás de tres camiones.

Familias afectadas

"Dormimos en nuestro auto mientras hacía mucho frío" bajo unos -5 ° C de temperatura, dijo Kyle Oland, otro usuario de Instagram que completó varado "casi 24 horas" en la carretera con su esposa y sus dos hijos.



La familia fue finalmente acogida en medio de la noche por un vecino cerca de la salida más cercana, luego de una caminata de 5 km. "No sabemos cuándo podemos irnos", agregó.



Jim DeFede, un reportero de la cadena CBS con sede en Florida (sureste), contó en su cuenta de Twitter que él mismo había estado varado durante más de 20 horas y no había visto pasar a un solo empleado de la autopista o a una grúa durante 12 horas.



El gobernador de Virginia, Ralph Northam, había informado a los medios que sus equipos trabajaron "toda la noche" y continuaban sus esfuerzos para despejar la carretera y proporcionar refugios con calefacción a los varados en carretera.



La tormenta que azotó la región el lunes dejó un manto de nieve de unos 20 centímetros y paralizó Washington.



El propio presidente de EEUU, Joe Biden, estuvo bloqueado media hora en el avión Air Force One.



Casi 200.000 hogares seguían sin electricidad este martes en Virginia, y decenas de miles más en el vecino estado de Maryland, según el sitio especializado Power Outage.