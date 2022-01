México supera los 4 millones de casos de covid-19

CIUDAD MÉXICO, MÉXICO.- México rebasó este martes los 4 millones de contagios por coronavirus con la cifra diaria de infecciones más alta desde el pasado 8 de septiembre, informó la Secretaría de Salud.



El presidente reconoció un rebote de la pandemia pero se negó a lanzar la voz de alarma.



Desde que la pandemia llegó a México en febrero de 2020, el país suma 4.008.648 casos confirmados, lo que representa un incremento de 15.184 personas contagiadas por el nuevo coronavirus en las últimas 24 horas, según las cifras oficiales.

En pocos días México pasó de 3.000 a más de 15.000 casos diarios.



En tanto las defunciones llegaron a 299.711 en este país de 126 millones de habitantes, es decir, 130 más que el lunes, de acuerdo con el reporte oficial.



México no había sumado tantos casos en un solo día desde el pasado 8 de septiembre, cuando registró 15.876 contagios, de acuerdo con datos de la AFP, elaborados con cifras oficiales.



Por la mañana del martes, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que los contagios de covid-19 van al alza nuevamente pero dijo que no es motivo de alarma ya que las hospitalizaciones y fallecimientos se mantienen estables.



"Esta nueva variante es en efecto muy contagiosa, pero afortunadamente no está demandando de hospitalización" ni acarrea un "incremento de fallecimientos", explicó, refiriéndose a la cepa ómicron.



El mandatario rechazó cerrar escuelas y restringir actividades.



El gobierno mexicano espera que la avanzada vacunación contra covid-19 - alrededor de 90% de la población tiene el esquema completo - contribuya a evitar que se saturen los servicios médicos.



Tras los festejos de fin de año, que en México inician el 12 de diciembre con el día de la Virgen de Guadalupe y culminan el 6 de enero con los Reyes Magos, se han observado largas filas de personas que buscan hacerse una prueba de covid-19 en grandes localidades como Ciudad de México y Monterrey.



México es el quinto país que más fallecimientos por covid registra en números absolutos, pero su tasa de mortalidad por millón de habitantes es la vigesimosexta del mundo, según cálculos de la AFP.



El país identificó un primer caso de ómicron el 3 de diciembre. Desde entonces observa un repunte de casos.



Es de los países que menos pruebas realiza en el mundo con un promedio de 0,1 por cada 1.000 habitantes, según un seguimiento de la Universidad de Oxford. Las secuencias genómicas para determinar la variante también son escasas.

