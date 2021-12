OMS advierte de un "tsunami" de casos por ómicron en celebraciones de fin de año

A nivel mundial se registraron más de 935,000 casos de covid-19 de media diaria entre el 22 y el 28 de diciembre, una cifra no vista desde el comienzo de la pandemia. Foto: AFP

PARÍS, FRANCIA.- La Organización Mundial de Salud alertó del "tsunami" de contagios causado por la variante ómicron que está colocando "al borde del colapso" los sistemas sanitarios y ha torpedeado en muchos lugares las celebraciones de fin año.



Desde México a Atenas y de París a Sao Paulo, la fiestas de Nochevieja quedaron ensombrecidas por el fuerte repunte de contagios en el mundo, que ha llevado a numerosos países a reimponer restricciones.



"La música estará prohibida" en bares y restaurantes, advirtió en un mensaje televisado el ministro griego de Salud, Thanos Plevris, para tratar de limitar las ganas de salir de sus compatriotas en ocasión del cambio de año.



"Bares y restaurantes cerrarán a medianoche. Para el cotillón del 31 de diciembre, serán autorizados a permanecer abiertos hasta las 2 de la madrugada, pero siempre sin música", dijo.



El país helénico registró un nuevo récord de contagios diarios el miércoles, en la senda de otros países llevan días batiendo su máximo de casos diarios en la pandemia como Francia, Reino Unido o España.



Las discotecas estarán cerradas en Francia durante varias semanas y los bares de copas de París deberán cerrar a las 2 de la madrugada. En Ciudad de México y Sao Paulo, las autoridades anularon las celebraciones de Año Nuevo por el coronavirus.



Restricciones similares se multiplican por numerosos países del mundo ante la altamente contagiosa nueva variante.



En Alemania, que decretó duras medidas, el ministro de Salud, Karl Lauterbach, advirtió que estas "no bastarán" ante ómicron, que provocará un "crecimiento neto" de casos en las próximas semanas.

"Tsunami" de contagios

"Me preocupa enormemente que ómicron, al ser más transmisible y circular al mismo tiempo que delta, esté provocando un tsunami de casos", alertó el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa.



"Esto está poniendo y seguirá poniendo una inmensa presión sobre los agotados trabajadores sanitarios, y los sistemas de salud están al borde del colapso", añadió.



A nivel mundial se registraron más de 935,000 casos de covid-19 de media diaria entre el 22 y el 28 de diciembre, una cifra no vista desde el comienzo de la pandemia a finales de 2019, según un recuento de AFP en base a datos oficiales.



"El riesgo global relacionado con la nueva variante ómicron permanece muy elevado", alertó la OMS en su informe epidemiológico semanal.



La mayoría de nuevas infecciones se han contabilizado en Europa, donde varios países registraron nuevos máximos históricos el miércoles.



Reino Unido tiene más de 10,000 hospitalizados con covid-19, la cifra más alta desde marzo. Dinamarca es el país con más nuevos casos respecto a su población y pulverizó su récord con 23,228 nuevas infecciones.



España, a pesar de los altísimos porcentajes de vacunación de su población, superó por primera vez los 100,000 contagios diarios tras varios días consecutivos alcanzando máximos.



El repunte de infecciones también alcanza a Estados Unidos, que alcanzó su tope de contagios (más de 265,000), y a América Latina y el Caribe.



La región acumula ahora más de 47 millones de infecciones y cerca de 1.6 millones de muertes. En la última semana los casos aumentaron 50%, mientras que las muertes asociadas al coronavirus subieron un 11%, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



Argentina registró un récord diario, con 42,032 casos y 26 fallecidos. El máximo anterior correspondía al 27 de mayo pasado, cuando hubo 41,020 infectados aunque 551 decesos.



En Colombia, el gobierno advirtió el miércoles que el país está ante un nuevo pico de la pandemia y Bolivia notificó también un máximo histórico de 4,934 contagios diarios.



Hasta ahora, la explosión de casos no se ha traducido en un aumento del número de muertos, que desciende desde hace tres semanas en el mundo. El total de víctimas mortales de la pandemia hasta ahora se sitúa en más de 5,4 millones.