Hermanos de Nayib Bukele fueron investigados como jefes de una organización criminal

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- Karim Bukele y los mellizos Ibrajim y Yusef Bukele, hermanos del presidente, Nayib Bukele, fueron investigados porque presuntamente son jefes de una red criminal dentro del gobierno, según reveló una nota publicada por el portal digital argentino Infobae.



Según el trabajo periodístico, las acusaciones contra los hermanos de Bukele donde se señalan actos de corrupción y asociaciones criminales con la MS13 y el Barrio 18 estaban en el despacho del ex fiscal general Raúl Melara.

La investigación, denominada Catedral, por el tamaño de la investigación y la gravedad de lo investigado concluyó que la organización que se supone dirigían los hermanos Bukele cometió varios delitos para obtener lucro y acumular poder.



Entre los delitos dentro del documento estaría “la negociación con estructuras de liderazgos de maras o pandillas”, “la creación de plazas fantasmas en tiendas institucionales de la dirección general de centros penales” y la compra irregular de canastas básicas por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería durante la pandemia de Covid-19 y su uso con fines político-electorales, según el informe de Catedral.



El caso denominado Catedral fue confirmado por dos investigadores, uno salvadoreño que trabajó de cerca con el fiscal Melara y con Germán Arriaza, el fiscal que dirigió la investigación en El Salvador, y otro estadounidense que ha colaborado con la fuerza de tarea Vulcan, el grupo especial de Estados Unidos.

El portal digital explicó que el gobierno de Nayib Bukele no ha escatimado esfuerzos ni pleitos a la hora de negar los resultados que arrojó el Caso Catedral.



Asimismo, se reveló que uno de los primeros esquemas de la organización investigada que se conoció en el despacho del ex fiscal detalla líneas de mando y círculos de poder y tomas de decisiones.



En el centro de la investigación aparecen los tres hermanos del presidente salvadoreño, listados bajo la etiqueta familia, como los directores de un pequeño grupo en el que se toman las decisiones más importantes, que incluye, también, a miembros “con jerarquía material en la función pública” y a “miembros con jerarquía en el partido político de la organización”, es decir, Nuevas Ideas, el partido del presidente.

