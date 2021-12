Detectan infectados con ómicron y delta al mismo tiempo en España  

MADRID, ESPAÑA.- A raíz de las múltiples variantes del covid-19, España experimenta un nuevo fenómeno en pacientes: detectan a personas con ómicron y delta al mismo tiempo, anunciaron las autoridades sanitarias de ese país.



Los neumólogos han constatado los primeros casos de este fenómeno, especialmente en las comunidades del norte de la nación europea.



De momento no existen datos de la peligrosidad que esta convivencia de patógenos pueda suponer para el paciente. Y hasta es probable que se acabe convirtiendo en una anécdota, porque lo más seguro es que ómicron acabe imponiéndose a delta. Pero hay que extremar las precauciones.



"Todavía es muy pronto para valorar la situación, porque es poco tiempo el que ha transcurrido para saber si esta combinación supone una mayor gravedad o no y porque todavía son muy pocos casos", explicó la experta en el tema Sarai Quirós.



Aunque no hay un número oficial de personas contagiadas con las dos variantes a la vez, no hay que relajar las medidas de bioseguridad.