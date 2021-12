Once migrantes muertos en naufragio frente a isla griega de Anticitera, Grecia

ATENAS, GRECIA.- Al menos once migrantes murieron y 90 fueron rescatados en el naufragio de su embarcación en un islote de Grecia el jueves por la noche, indicaron este viernes los guardacostas griegos.



El barco de vela con los migrantes se estrelló contra un islote al norte de la isla griega de Anticitera.



Los guardacostas recuperaron once cadáveres, según un nuevo balance, tras una primera información sobre siete cuerpos hallados. No se sabe con exactitud cuántas personas había a bordo, dijo un responsable de los guardacostas a la AFP.

Este viernes por la mañana se completó un operativo para evacuar a 90 migrantes que habían quedado bloqueados en el islote, según la misma fuente. Se trata de 52 hombres, 11 mujeres y 27 niños.



La ONU estima que unas 2,500 personas han muertos o desaparecieron en el mar en su intento de llegar a Europa desde enero hasta noviembre de este año.



Cerca de un millón de personas, principalmente refugiados sirios, llegaron a la Unión Europea en 2015 tras cruzar a las islas griegas cerca de Turquía.

