Un terremoto sacude ciudad italiana de Milán sin causar daños  

Inofensivo sismo no causa daños en Milán, Italia. Foto: Redes sociales.

MILÁN, ITALIA.- Un temblor sacudió el sábado Milán, en el norte de Italia, provocando que algunas personas salieran a las calles, pero no hubo informes inmediatos de daños, dijeron los servicios de emergencia.



El sismo, con una magnitud estimada de 4,4 por el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, se sintió en toda la región de Lombardía, pero los bomberos dijeron que no habían recibido ninguna llamada de auxilio.



El epicentro fue en Bonate Sotto, una ciudad cercana a Bérgamo. Su alcalde, Carlo Previtali, dijo a los periodistas que "no hubo especial pánico ni alarma" entre los residentes.



La mayoría de los terremotos en Italia son leves y causan poco o ningún daño.



El último de gran impacto, un terremoto de magnitud 5,3 que sacudió el centro de Italia en 2017, mató a 34 personas.