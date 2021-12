OPS afirma que la pandemia fue "indudablemente peor" en 2021 en las Américas

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La pandemia de covid en las Américas fue "indudablemente peor" en 2021, cuando la región registró el triple de infecciones y muertes que el año anterior, dijo el miércoles la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



La directora de la OPS, Carissa Etienne, señaló que el segundo año de la pandemia marcó y desafió al continente americano.



"Cuando comparamos 2020 con 2021, este año fue indudablemente peor", indicó en rueda de prensa. "Vimos el triple de infecciones y muertes por covid en este segundo año de la pandemia que en 2020".



"Los hospitales operaron al límite, los medicamentos y suministros vitales escasearon, y nuestros sistemas de salud fueron puestos a prueba como nunca antes", agregó.



El primer caso importado de covid en las Américas se identificó el 21 de enero de 2020 en Estados Unidos. Desde entonces, más de 98 millones de personas en la región padecieron la enfermedad y más de 2,3 millones murieron, según cifras oficiales recopiladas por la OPS.



El continente americano ha sido especialmente golpeado por el nuevo coronavirus, concentrando más de un tercio de todas las infecciones y una de cada cuatro muertes por covid-19 notificadas en todo el mundo.



Etienne apuntó que en la última semana, las Américas reportaron más de 926,000 nuevas infecciones de covid, un aumento del 18,4% en los casos con respecto a las semanas anteriores.



El resurgimiento de casos se registró en particular en Estados Unidos y Canadá, así como en Panamá, donde se ha verificado un aumento "constante" de los contagios en el último mes, y también en Ecuador, Paraguay, Uruguay y Trinidad y Tobago.

- Ómicron en ocho países -

La variante delta sigue predominando en todas las subregiones de las Américas.



Pero la nueva cepa ómicron, reportada por primera vez por Sudáfrica el 24 de noviembre y sospechosa de tener una tasa de transmisión de hasta dos y tres veces más alta que delta, ya fue identificada en ocho países y un territorio: Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Chile, Brasil, Cuba, Trinidad y Tobago, y Bermudas.



"Hasta ahora, los casos de ómicron han estado asociados mayoritariamente a viajeros", explicó Sylvain Aldighieri, gerente de incidentes de la OPS. "Los datos de transmisión comunitaria sostenida aún son muy limitados".



La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el martes que ómicron se estaba propagando a un ritmo sin precedentes y probablemente ya estaba presente en la mayoría de los países.



Aldighieri llamó a la prudencia con relación al reporte de casos leves de ómicron, instando a los servicios de salud a prepararse para un eventual aumento de los contagios de covid en las próximas semanas.



"La mejor manera de combatir todas las variantes es que los países continúen trabajando para vacunar a todas las poblaciones elegibles y continúen promoviendo las medidas de salud pública que pueden limitar la transmisión", declaró Etienne, pidiendo no bajar la guardia durante las fiestas de fin de año.

- Avances en Nicaragua -

La vacunación anticovid avanza en las Américas: de los 51 países y territorios de la región, 32 ya alcanzaron la meta fijada por la OMS de tener 40% de cobertura de vacunación para fines de 2021.



Sin embargo, Haití, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Guatemala, Guayana Francesa, Santa Lucía y Montserrat reportan tasas por debajo del 30%.



"Algunos países de nuestra región como Chile, Cuba, Uruguay y Canadá tienen una de las coberturas de vacunación más altas del mundo. Y, sin embargo, millones de personas en nuestra región aún no han recibido una sola dosis", sostuvo Etienne.



"La inequidad en el acceso a las vacunas continúa dividiendo nuestra región y si no abordamos las brechas evidentes, no lograremos controlar este virus", alertó.



El subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, resaltó el avance de la inmunización en Nicaragua, que hace un mes tenía una tasa de cobertura menor al 10% y hoy llega al 37,9%.



"La situación en Nicaragua ha cambiado mucho, de una manera positiva. Es muy importante reconocer ese esfuerzo", señaló, destacando la labor de la OPS con el gobierno nicaragüense para el despliegue de donaciones de dosis de Estados Unidos, España, Japón y otros países por intermedio del mecanismo global Covax.



Barbosa remarcó, no obstante, la situación "muy crítica" en Haití, donde según datos publicados por la OPS la tasa de vacunación es de apenas 0,6%.