Panel que investiga disturbios en Capitolio vota por cargos por desacato contra Meadows

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio aprobó unánimemente este lunes cargos penales por desacato contra Mark Meadows, exjefe de gabinete de Donald Trump, por negarse a declarar.



Meadows ha dicho que no tiene intención de comparecer ante el comité del Congreso integrado por varios partidos. La semana pasada no se presentó a declarar como estaba programado, por segunda vez.

"El hecho de que Meadows no compareciera para prestar declaración (...), después de que se le diera una segunda oportunidad para cooperar con el comité, constituye un incumplimiento intencional de la citación", señaló el comité.



Los legisladores investigan los esfuerzos de Trump por revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, en las que fue derrotado por Joe Biden, a través de una campaña que degeneró en el asalto al Capitolio, y si Meadows le ayudó.



El cuarto y último jefe de gabinete de la Casa Blanca bajo el mandato de Trump declaró al panel que no cooperaría hasta que se resolviera una petición de su exjefe, que solicitaba acogerse al "privilegio ejecutivo", que permite a los presidentes mantener en secreto ciertas conversaciones con sus asesores.



"Cualquiera que fuese el legado que pensaba que había dejado en la Casa Blanca, este es su legado ahora: antiguos colegas que lo acusan para un proceso penal porque se negó a contestar preguntas sobre lo que sabe de un brutal ataque a nuestra democracia", apuntó el legislador Bennie Thompson, que encabeza el panel.



"Ese es su legado. Pero no nos dejó opción. El Sr. Meadows se puso en esta situación. Ahora debe aceptar las consecuencias", dijo.

"Información clave"

Los investigadores afirman que Meadows no puede invocar el derecho a guardar silencio puesto que este excongresista ultraconservador publicó la semana pasada unas memorias en las que menciona hechos sucedidos el 6 de enero y unas conversaciones con Trump.



La semana pasada, un tribunal de apelaciones rechazó la petición de Trump por considerar que el expresidente no ha dado razones de peso por las que sus conversaciones con exasesores deban ser mantenidas en secreto. Tiene dos semanas para apelar ante el Tribunal Supremo.



Meadows era el principal ayudante de Trump en el momento de los disturbios y se cree que estaba en compañía del entonces presidente en la Casa Blanca cuando los alborotadores irrumpieron en el Capitolio.



El comité dice que Meadows "está muy bien situado para proporcionar información clave, ya que ha tenido un papel oficial en la Casa Blanca y uno oficioso en la campaña para la reelección de Trump".

Antes de decir que no estaba dispuesto a seguir cooperando, Meadows entregó voluntariamente al comité 6.600 páginas de documentación, entre correos electrónicos de cuentas personales y unos 2.000 mensajes de texto.

'Insensata e injusta'

El domingo se dio a conocer un documento de 51 páginas con parte de esos mensajes, incluido un correo electrónico del 5 de enero de Meadows que decía a una persona no identificada que la Guardia Nacional estaba lista para "proteger a los pro-Trump".



Este lunes por la noche el comité dará luz verde probablemente a una citación por desacato y se espera que toda la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, vote el martes si remite el caso de Meadows al Departamento de Justicia para que considere posibles cargos.



Si se le declara culpable, Meadows podría exponerse a seis meses de cárcel por cada cargo de desacato, pero lo más probable es que se le imponga una multa.



Meadows acusa al comité de abuso de poderes y la semana pasada presentó una demanda contra sus nueve miembros y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para pedir que un tribunal federal bloquee la aplicación de las citaciones emitidas contra él y de otra dictada con el objetivo de acceder a sus registros telefónicos.



Su abogado, George Terwilliger, escribió al panel el lunes para quejarse de que la acusación es "manifiestamente insensata, injusta e inicua".



Miles de partidarios de Trump, muchos de ellos vinculados a grupos ultranacionalistas y supremacistas blancos, irrumpieron en el Capitolio hace 11 meses en un intento por anular la victoria electoral de Biden.



Ese día Trump denunció falsamente que había fraude electoral y pidió a sus partidarios que marcharan hacia el Capitolio y "lucharan como un demonio".



La Cámara de Representantes recomendó presentar cargos contra el exestratega de la Casa Blanca y agitador de derecha Steve Bannon en octubre. En julio se enfrentará a un juicio por desacato.