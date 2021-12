China aprueba un tratamiento contra el covid-19

PEKÍN, CHINA.- China dio por primera vez luz verde a un tratamiento contra el covid-19 dos años después de la aparición de la enfermedad en su territorio y en un contexto de recrudecimiento de la pandemia.



En una comunicación publicada el miércoles, la Agencia Nacional del Medicamento indica que acordó una "aprobación de urgencia" para un tratamiento chino contra el covid-19 a base de anticuerpos monoclonales que se adhieren a la proteína de espiga del coronavirus y reducen su capacidad de penetrar en células humanas.

A diferencia de la vacuna, que es preventiva, el tratamiento sirve para evitar complicaciones graves a personas ya contagiadas.



Este fármaco, que se administra con una inyección, fue preparado conjuntamente por la Universidad Tsinghua de Pekín, el hospital No. 3 de Shenzhen (sur) y la empresa Brii Biosciences.



Los ensayos clínicos muestran que el tratamiento permite reducir en un 80% las hospitalizaciones y el riesgo de deceso en pacientes frágiles, según la Universidad Tsinghua.



Según la prensa local, el tratamiento fue usado en enfermos infectados por los recientes rebrotes de la epidemia.

Desde la detección del coronavirus en Wuhan a finales de 2019, China ha erradicado casi completamente la circulación del covid a través de medidas radicales como cierre de fronteras, estricto control de desplazamientos y confinamientos.



Sus autoridades, que no permitieron ninguna vacuna extranjera, aseguran tener más del 70% de la población inmunizada con fármacos de fabricación local.



Aun así, China ha experimentado en los últimos meses múltiples brotes, aunque de pequeña magnitud si se comparan con los graves balances de otros países. El jueves, por ejemplo, notificó 83 nuevos contagios a nivel nacional.





